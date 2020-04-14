2020-04-14T12:40:22+03:00
Общество

75 лет Победы: несовершеннолетние правонарушители готовят поздравление ветеранам

Молодое поколение помнит о подвигах наших предков
Виктор Карпов
Поделиться:
Подростки своими руками нарисовали поздравительные открытки. Фото: 43.fsin.suПодростки своими руками нарисовали поздравительные открытки. Фото: 43.fsin.su
Изменить размер текста:

Несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО-№2 в Кировской области, готовятся к поздравлению ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.

Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы для несовершеннолетних проводятся творческие мероприятия. Ребятам рассказывают о войне и значении исторических событий тех лет. Также подростки готовят свои поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. Подобные мероприятия не дают забыть молодому поколению о подвигах наших предков.

В этом году ребятам рассказали про полевую почту, существовавшую в годы войны. Письма с фронта во время Великой Отечественной войны вселяли надежду на победу, на долгожданную встречу с близкими. Во многих семьях такие фронтовые треугольники до сих пор хранятся и перечитываются по много раз.

Подростки своими руками нарисовали поздравительные открытки, сопроводив их теплыми словами и пожеланиями.

-Очень хотелось сделать подарок своими руками и передать с ним частичку нашей благодарности ветеранам за мир, в котором мы живем, - отметил один из несовершеннолетних.

Сотрудники изолятора передадут все открытки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Онлайн-концерт Полины Гагариной с премьерой песни в Wink смотрели с 530 тысяч устройств
МегаФон ускорил просмотр онлайн-видео и ТВ для кировчан
Клещи покусали 19 кировчан, нарушивших режим самоизоляции
75 лет Победы: несовершеннолетние правонарушители готовят поздравление ветеранам
Карантин в Кирове: Вятская филармония запустила проект «концертов на диване»
Коронавирус в Кирове: еще два подозрения на инфекцию
Из-за коронавиуса в Кировской области могут запретить весеннюю охоту
Кировские школьники начали учиться удаленно
В дежурные группы в кировских детсадах ходят 2636 малышей
Кировчанам, вернувшимся из других регионов, рекомендуют остаться на двухнедельной самоизоляции
Кировчанка отдала 23 тысячи рублей, поверив в соцвыплату за карантин
Пособничество в мошенничестве и еще одна взятка: новые эпизоды в деле Владимира Быкова
За ложное сообщение о минировании домов жителю Омутнинска грозит штраф до 500 тысяч рублей
На трассе в Кировской области фура насмерть сбила пешехода