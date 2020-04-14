75 лет Победы: несовершеннолетние правонарушители готовят поздравление ветеранам
Несовершеннолетние, находящиеся в СИЗО-№2 в Кировской области, готовятся к поздравлению ветеранов ВОВ и тружеников тыла. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН России по Кировской области.
Ежегодно в преддверии празднования Дня Победы для несовершеннолетних проводятся творческие мероприятия. Ребятам рассказывают о войне и значении исторических событий тех лет. Также подростки готовят свои поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны. Подобные мероприятия не дают забыть молодому поколению о подвигах наших предков.
В этом году ребятам рассказали про полевую почту, существовавшую в годы войны. Письма с фронта во время Великой Отечественной войны вселяли надежду на победу, на долгожданную встречу с близкими. Во многих семьях такие фронтовые треугольники до сих пор хранятся и перечитываются по много раз.
Подростки своими руками нарисовали поздравительные открытки, сопроводив их теплыми словами и пожеланиями.
-Очень хотелось сделать подарок своими руками и передать с ним частичку нашей благодарности ветеранам за мир, в котором мы живем, - отметил один из несовершеннолетних.
Сотрудники изолятора передадут все открытки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
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