Кировчанам, вернувшимся из других регионов, рекомендуют остаться на двухнедельной самоизоляции

13 Апр 2020 2020-04-13T19:28:20+03:00

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Всем кировчанам, возвращающиеся из других регионов, рекомендуют оставаться дома на двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Васильев на своей странице в соцсетях.

На последнем заседании оперштаба его участники постановили, что всех кировчан-вахтовиков, возвращающихся домой, будут отрабатывать на коронавирус и отправлять на двухнедельную самоизоляцию. Сегодня по результатам анализа динамики прошлой недели оперативный штаб и Роспотребнадзор Кировской области приняли новое решение. А именно: порекомендовать всем кировчанам, независимо от того, из какого региона они вернулись, уйти на двухнедельную домашнюю самоизоляцию под наблюдением врачей. Работодателям также рекомендовали не допускать на рабочее место таких сотрудников. Причина в том, что рост числа случаев заражения произошел за счет приезжих из других регионов.

- Мы оперативного обмениваемся информацией о прибывших как железнодорожным, так и воздушным транспортом. Эта информация передается в Управление Роспотребнадзора по Кировской области и министерство здравоохранения региона, - заверил Игорь Васильев.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU