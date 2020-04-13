Кировчанам, вернувшимся из других регионов, рекомендуют остаться на двухнедельной самоизоляции
Всем кировчанам, возвращающиеся из других регионов, рекомендуют оставаться дома на двухнедельной самоизоляции. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Васильев на своей странице в соцсетях.
На последнем заседании оперштаба его участники постановили, что всех кировчан-вахтовиков, возвращающихся домой, будут отрабатывать на коронавирус и отправлять на двухнедельную самоизоляцию. Сегодня по результатам анализа динамики прошлой недели оперативный штаб и Роспотребнадзор Кировской области приняли новое решение. А именно: порекомендовать всем кировчанам, независимо от того, из какого региона они вернулись, уйти на двухнедельную домашнюю самоизоляцию под наблюдением врачей. Работодателям также рекомендовали не допускать на рабочее место таких сотрудников. Причина в том, что рост числа случаев заражения произошел за счет приезжих из других регионов.
- Мы оперативного обмениваемся информацией о прибывших как железнодорожным, так и воздушным транспортом. Эта информация передается в Управление Роспотребнадзора по Кировской области и министерство здравоохранения региона, - заверил Игорь Васильев.
Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.
Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU