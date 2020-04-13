За ложное сообщение о минировании домов жителю Омутнинска грозит штраф до 500 тысяч рублей

13 Апр 2020 2020-04-13T16:30:49+03:00

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В субботу, 11 апреля, в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в трех домах города Омутнинска заложены бомбы. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Кировской области.

Вечером в полицию Омутнинска поступил звонок. Мужчина сообщил, что в жилом доме по улице Октябрьской заложена бомба. Через некоторое время звонки повторились. Каждый раз неизвестный сообщал о фактах минирования жилых домов. Оперативные группы проверили все три дома и прилегающие к ним территории. Никаких бомб найдено не было.

Одновременно с этим специалисты ведомства устанавливали личность звонившего. Им оказался 39-летний житель города Омутнинск. Мужчина рассказал, что выпивал в компании своих друзей. И решил подшутить над полицейскими.

На «шутника» заведено уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь ему грозит штраф до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU