2020-04-08T17:22:52+03:00
Общество

Кировчане могут купить своим детям путевки в детский лагерь

Их продажа уже открыта с помощью интернет-сервиса
Ася Сорина
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Купить путевку в лагерь можно уже сейчас на интернет-портале.Купить путевку в лагерь можно уже сейчас на интернет-портале.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Кирове началась продажа путевок в детские оздоровительные лагеря. Купить их можно с помощью онлайн-сервиса на сайте Центра «Вятские каникулы». Там же можно узнать всю информацию о каждом месте отдыха, стоимость путевок, даты и тематику смен. Путевки продаются в лагеря «Весна», «Белочка», «Берёзка», «Мир», «Орлёнок», «Строитель» и «Солнечный».

Для оформления заказа необходимо зарегистрироваться на портале и приложить все необходимые документы. Также с помощью сервиса можно оформить получение субсидии на путевку. Для этого также необходим определенный перечень документов. Оплатить услуги можно картой любого банка, комиссия не взимается. На сайте Центра есть подробная видеоинструкция, подробно описывающая каждый шаг совершения покупки.

После оформления и оплаты заказа специалисты проверяют заявку и документы и в течение нескольких дней связываются с покупателем для подтверждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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