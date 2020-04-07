В Кирове швейные фабрики делают маски, а общепит продает блюда через окно

7 Апр 2020 2020-04-07T17:16:26+03:00

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В связи с эпидемией коронавируса в Кировской области объявили карантин, а после и всеобщий режим самоизоляции. Практически все общественные места закрыли свои двери для кировчан. Однако кировские предприниматели сумели выкрутиться из создавшейся ситуации: кто-то перешел на бесконтактную продажу продукции, а кто-то и вовсе перепрофилировался. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Кировской области.

Так, одно из городских предприятий, производившее верхнюю одежду, поменяло свое направление и теперь шьет маски, чтобы обеспечить ими население. Сейчас на второй план отодвинуты все заказы по пошиву одежды, а фабрика целиком занимается шитьем средств индивидуальной защиты.

Маски изготавливаются одноразовые и многоразовые двуслойные, на резинке из 100% хлопка и вискозы. У продукции есть нужная сертификация, поэтому их спокойно можно продавать. В день производство выпускает по тысяче масок, которые закупают другие кировские предприятия, также адаптировавшие свой бизнес.

Не забыла, однако, фирма и о своем основном направлении, и теперь продает свои наряды через интернет. Одежду кировчанам доставляют курьером, и в подарок обязательно прикладывают маску.

Не отстает и общепит - переходит на доставку либо самовывоз блюд через окно. Все городские кафе закрыты, но на многих из них кухня продолжает работу. Одно из таких успело перейти на режим доставки еще до эпидемии коронавируса, и оказалось таким образом подготовленным к нынешним условиям. Сейчас покупатели могут забрать блюда и самостоятельно. Теперь сотрудники кафе чаще общаются с клиентами по телефону, слушают пожелания, придумывают интересные блюда и новые акции.

Пожалуй, на этом фоне можно с уверенностью сказать, что в нынешних реалиях точно не пропадут повара, швеи и курьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU