Все желающие кировчане смогут сдать тест на коронавирус

7 Апр 2020 2020-04-07T13:56:36+03:00

Сейчас формируется список частных лабораторий, которые будут проводить исследования на коронавирус. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Когда-нибудь - пока что в области эта услуга недоступна

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Кировчане в обозримом будущем смогут сдать тест на коронавирус в частных клиниках. Причем сделать это сможет любой желающий.

По сообщению Роспотребнадзора, частные лаборатории смогут проводить исследования на коронавирусную инфекцию. Однако для них есть свои условия: им необходимо иметь разрешение на работу с III-IV группой патогенности. Персонал лаборатории должен пройти инструктаж и дать согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности. Пройти тест на коронавирус в частном порядке смогут кировчане без признаков ОРВИ и не контактировавшие с зараженными.

В Кировской области еще не составлен список лабораторий, готовых проводить исследования на коронавирус. Однако он активно формируется. Сейчас открыта онлайн-форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований.

ИСТОЧНИК KP.RU