Все желающие кировчане смогут сдать тест на коронавирус
Кировчане в обозримом будущем смогут сдать тест на коронавирус в частных клиниках. Причем сделать это сможет любой желающий.
По сообщению Роспотребнадзора, частные лаборатории смогут проводить исследования на коронавирусную инфекцию. Однако для них есть свои условия: им необходимо иметь разрешение на работу с III-IV группой патогенности. Персонал лаборатории должен пройти инструктаж и дать согласие на работу с микроорганизмами II группы патогенности. Пройти тест на коронавирус в частном порядке смогут кировчане без признаков ОРВИ и не контактировавшие с зараженными.
В Кировской области еще не составлен список лабораторий, готовых проводить исследования на коронавирус. Однако он активно формируется. Сейчас открыта онлайн-форма для внесения данных о возможности проведения таких исследований.
ИСТОЧНИК KP.RU