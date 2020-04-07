2020-04-07T12:51:16+03:00
Происшествия

В Кирове группа мужчин хотела нажиться на незаконной продаже 30 тысяч литров спирта

За год они сумели реализовать алкоголь на 1,3 млн рублей
Алина Сашина
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Предприимчивые мужчины незаконно закупили 30 тыс. литров спиртосодержащей продукции, стоимостью более 3 млн. рублей.Предприимчивые мужчины незаконно закупили 30 тыс. литров спиртосодержащей продукции, стоимостью более 3 млн. рублей.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Четверо кировчан создали преступную группировку. Мужчины занимались незаконным оборотом спиртосодержащей продукции в особо крупном размере. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Кировской области.

В 2017 году предприимчивые мужчины незаконно закупили 30 тыс. литров спиртосодержащей продукции, стоимостью более 3 млн. рублей. Кировчане рассчитывали заработать на перепродаже алкоголя. За год обвиняемые сумели сбыть продукцию на 1,3 млн рублей.

По данным ведомства, мужчины не оформили свою деятельность официально. Обвиняемые не зарегистрировали юридическое лицо и не оформили лицензию на продажу алкоголя. И тем самым нарушили закон об обороте спиртосодержащей продукции.

В ноябре 2018 года правоохранительные органы задержали участников преступной группировки. На данный момент заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Кирова. Обвиняемым грозит штраф до четырех миллионов рублей, либо до пяти лет лишения свободы.

После завершения суда будет решено, что делать с изъятой спиртосодержащей продукцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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