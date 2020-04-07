2020-04-07T11:23:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Пенсионерка, поверившая в компенсацию за коронавирус, лишилась 15 тысяч рублей

Аферист под видом подруги потерпевшей выманил у нее реквизиты карты
Анастасия РОМАНОВА
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Под видом подруги потерпевшей аферист выманил у нее реквизиты банковской карты.Под видом подруги потерпевшей аферист выманил у нее реквизиты банковской карты.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировчанку обманули на 15 тысяч рублей под видом компенсации за коронавирус. Об этом сообщает областное УМВД России.

В минувшие выходные в полицию обратилась 65-летняя женщина с заявлением: с ее банковской карты пропали деньги. По ее рассказу, ей в соцсети пришло сообщение от знакомой - мол, за коронавирус можно получить компенсацию, населению выделяют деньги за лекарства. Пенсионерка поверила «подруге» и передала ей реквизиты банковской карты, с которой тут же улетучилось 15 тысяч рублей. Только после этого женщина поняла, что что-то не так.

Позже выяснилось, что злоумышленник полностью подделал аккаунт подруги пенсионерки. Сейчас афериста разыскивает полиция.

ВАЖНО

УМВД России по Кировской области настоятельно просит население никогда и никому не сообщать реквизиты своих карт. Обо всех компенсациях, льготах и пособиях следует узнавать в официальных органах и не верить всему написанному в Интернете. Особенно тому, что касается денежных выплат. Если кто-то из ваших знакомых, родственников или друзей в соцсетях просит перевести денег в долг или спрашивает данные вашей банковской карты - не поленитесь перезвонить и уточнить, действительно ли это он, или же вас пытаются обмануть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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