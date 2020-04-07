2020-04-07T11:01:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В Победилово все пассажиры будут заполнять анкеты

В них нужно указать, какие страны или города они посещают либо собираются посетить
Анастасия РОМАНОВА
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Каждый пассажир, уезжающий или возвращающийся, должен заполнить такую анкету. Фото: kirovreg.ruКаждый пассажир, уезжающий или возвращающийся, должен заполнить такую анкету. Фото: kirovreg.ru
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В аэропорту Победилово начали анкетировать пассажиров. Все, и прибывающие, и уезжающие, заполняют анкету о себе. В ней нужно указать номер рейса, посадочное место, номер телефона и зарубежные страны либо города России, которые пассажиры посещали или планируют посетить. Все это проводится в рамках нераспространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что в аэропорту также введены дополнительные меры безопасности. Каждые два часа в здании проводят дезинфекцию, измеряют температуру тела пассажиров, обеззараживают воздух в зонах обслуживания с помощью бактерицидных облучателей. Также для посетителей в зале установлены диспенсеры с антисептиком для рук. Кроме того, на аэровокзале размещены памятки, сообщающие о мерах осторожности при нахождении в общественных местах.

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции, а также из Москвы и Санкт-Петербурга. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания и зарубежную страну либо город, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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