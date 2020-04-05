Лузские коммунальщики вытрясли из работодателя миллион рублей с помощью прокуратуры и правительства

5 Апр 2020 2020-04-05T16:13:00+03:00

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В Кировской области работникам Лузского предприятия задолжали больше миллиона рублей. Деньги долго и упорно вытрясали с помощью региональной прокуратуры. Как сообщает ведомство, ситуацию держали на особом контроле до настоящего времени.

В 2019-2020 году 50 сотрудников «Лузских коммунальных систем» регулярно недополучали зарплату. Долг копился, работники негодовали и обращались в прокуратуру. Органы реагировали, задолженность частично гасилась. Но не до конца.

В середине марта текущего года долг достиг уже более миллиона рублей. Прокуратура направила прошение о субсидии на его погашение в правительство региона «в связи с пересмотром размера платы за коммунальные услуги». Власти одобрили мысль и выдали нужную сумму, после чего предприятие наконец погасило долг перед сотрудниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU