2020-04-05T16:13:00+03:00
Общество

Лузские коммунальщики вытрясли из работодателя миллион рублей с помощью прокуратуры и правительства

Долг оказался таким большим, что предприятию пришлось просить властей о помощи
Анастасия РОМАНОВА
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В 2019-2020 году 50 сотрудников «Лузских коммунальных систем» регулярно недополучали зарплату, долг превысил 1 000 000 рублей.В 2019-2020 году 50 сотрудников «Лузских коммунальных систем» регулярно недополучали зарплату, долг превысил 1 000 000 рублей.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области работникам Лузского предприятия задолжали больше миллиона рублей. Деньги долго и упорно вытрясали с помощью региональной прокуратуры. Как сообщает ведомство, ситуацию держали на особом контроле до настоящего времени.

В 2019-2020 году 50 сотрудников «Лузских коммунальных систем» регулярно недополучали зарплату. Долг копился, работники негодовали и обращались в прокуратуру. Органы реагировали, задолженность частично гасилась. Но не до конца.

В середине марта текущего года долг достиг уже более миллиона рублей. Прокуратура направила прошение о субсидии на его погашение в правительство региона «в связи с пересмотром размера платы за коммунальные услуги». Власти одобрили мысль и выдали нужную сумму, после чего предприятие наконец погасило долг перед сотрудниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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