2020-04-05T14:31:09+03:00
Общество

В кировских магазинах резко поднялись цены на лимоны и имбирь

Всего за три дня стоимость весьма специфических продуктов взлетела почти до небес
Анастасия РОМАНОВА
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В торговых точках одной из крупных федеральных сетей за три дня стоимость лимонов взлетела со 150 до 430 рублей за килограмм.В торговых точках одной из крупных федеральных сетей за три дня стоимость лимонов взлетела со 150 до 430 рублей за килограмм.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В продуктовых магазинах Кировской области резко подскочили цены на лимоны. Так, в торговых точках одной из крупных федеральных сетей за три дня стоимость фрукта взлетела со 150 до 430 рублей за килограмм. Информация об этом появилась в городских группах в соцсетях. Люди жалуются на скачок цен, причем не только на лимоны. Резко вырос в цене почему-то корень имбиря. По состоянию на 4 апреля в магазинах одной из региональных торговых сетей стоимость его составляет 2500 рублей за килограмм.

- После гречки всем захотелось лимонов и имбиря, - язвительно комментируют горожане в соцсетях. - Надо оповестить народ, что окурки помогают от коронавируса, все газоны живо очистят.

Резким скачком цен на лимоны заинтересовался и кировский юрист Ярослав Михайлов. На своей странице в соцсетях он выложил две фотографии - с чеком из магазина, датированным 1 апреля, и свежим ценником в магазине. И приписал, что уже подал заявление в УФАС по Кировской области с требованием проведения проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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