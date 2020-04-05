В кировских магазинах резко поднялись цены на лимоны и имбирь

5 Апр 2020 2020-04-05T14:31:09+03:00

В торговых точках одной из крупных федеральных сетей за три дня стоимость лимонов взлетела со 150 до 430 рублей за килограмм. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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В продуктовых магазинах Кировской области резко подскочили цены на лимоны. Так, в торговых точках одной из крупных федеральных сетей за три дня стоимость фрукта взлетела со 150 до 430 рублей за килограмм. Информация об этом появилась в городских группах в соцсетях. Люди жалуются на скачок цен, причем не только на лимоны. Резко вырос в цене почему-то корень имбиря. По состоянию на 4 апреля в магазинах одной из региональных торговых сетей стоимость его составляет 2500 рублей за килограмм.

- После гречки всем захотелось лимонов и имбиря, - язвительно комментируют горожане в соцсетях. - Надо оповестить народ, что окурки помогают от коронавируса, все газоны живо очистят.

Резким скачком цен на лимоны заинтересовался и кировский юрист Ярослав Михайлов. На своей странице в соцсетях он выложил две фотографии - с чеком из магазина, датированным 1 апреля, и свежим ценником в магазине. И приписал, что уже подал заявление в УФАС по Кировской области с требованием проведения проверки.

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ИСТОЧНИК KP.RU