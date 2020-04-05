2020-04-05T12:26:47+03:00
Общество

Десятки домов в Кирове останутся без света

По городу пройдут очередные плановые отключения электроэнергии
Анастасия РОМАНОВА
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Самые везучие просидят без света всего час, тогда как некоторым к вечеру придется зажигать свечи.Самые везучие просидят без света всего час, тогда как некоторым к вечеру придется зажигать свечи.Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА
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В Кирове 6 апреля пройдут плановые отключения света. Информацию об этом разместило АО «Горэлектросеть».

Электричество пропадет точечно по всему городу, причем время отсутствия варьируется. Самые везучие просидят без света всего час, тогда как некоторым к вечеру придется зажигать свечи.

График отключения и адреса можно посмотреть здесь.

На всякий случай напоминаем жителям о всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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