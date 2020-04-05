Кировский юрист требует «уголовку» для руководителя КПАТ

5 Апр 2020 2020-04-05T12:09:46+03:00

Об ограничении количества рейсов жители узнали, придя 1 апреля на остановку, заблаговременно их об этом не уведомляли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Кировский юрист Ярослав Михайлов подал заявление в полицию на Дениса Пырлога, руководителя КПАТ. Информацию об этом он разместил на своей странице в соцсетях. По его словам, заявление о привлечении к уголовной ответственности уже зарегистрировали в областном УМВД.

Все из-за того, что в микрорайоне Победилово отменили автобусные рейсы. Из-за карантина и режима самоизоляции, введенных в области, резко сократился пассажиропоток, и многие маршруты сократили или вовсе временно отменили. Жители Победилово остались отрезаны от города.

- В микрорайоне Победилово отсутствует практически инфраструктура, нет аптеки, постоянно действующего медпункта, отсутствует магазин товаров для животных, - пишет кировский юрист. - Жители лишены возможности покупать необходимый товар, продукты питания для себя и животных (именно те, которые необходимы), у каждого второго есть питомец. Об ограничении количества рейсов жители узнали, придя 1 апреля на остановку, заблаговременно их об этом не уведомляли. Губернатор Игорь Васильев 2 апреля сделал обращение, в котором потребовал вернуть все автобусы на линию. Указание Губернатора Денис Пырлог проигнорировал. Жители требуют возврата всех рейсов...

Ярослав ссылается на тот факт, что ни режим ЧС, ни карантин в регионе не были введены, а губернатор заявил, что «самоизоляция - дело добровольное». Однако карантин в Кировской области ввели еще с 25 марта постановлением местного правительства.

По словам юриста, и губернатор области, и Администрация Президент РФ проинформированы о сложившейся ситуации. Сейчас в отношении руководителя «КПАТ» УМВД области проводится доследственная проверка в связи с существенным нарушением прав жителей на передвижение.

ИСТОЧНИК KP.RU