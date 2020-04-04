В апреле кировчанам принесут пособия и пенсии на дом

4 Апр 2020 2020-04-04T17:11:22+03:00

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Кировчане смогут не ходить в почтовые отделения, чтобы получить пособия и пенсии. В апреле всем получателям их принесут на дом.

По сообщению кировского филиала Почты России, такое решение приняли, чтобы не подвергать опасности население в период эпидемии коронавируса. Конечно, сейчас всего 8% получающих пенсии клиентов компании приходит в отделения за выплатами. Однако в апреле и им этого делать не придется. В установленный день выплаты почтальоны доставят пенсии и пособия на дом.

Кроме того, чтобы не выходить из дома и получить все необходимое с почты, кировчанам нужно просто позвонить по контактному номеру телефона 8-800-1-000-000. С помощью звонка жители области могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости из почтовых отделений или оплату «коммуналки» у почтальона. У сотрудников есть специальные терминалы, с помощью которых можно заплатить за услуги ЖКХ, связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформление страховки. Также через него можно и воспользоваться услугами Почты России - к примеру, оформить подписку на газету или журнал.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU