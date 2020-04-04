2020-04-04T15:21:25+03:00
Общество

Кировские центры «Мои документы» начнут работу с 6 апреля по предварительной записи

Однако перечень услуг в офисе будет ограничен
Анастасия РОМАНОВА
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Получить услуги можно будет только по предварительной записиПолучить услуги можно будет только по предварительной записиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Кировские МФЦ начнут работать с 6 апреля, но только по предварительной записи. При этом перечень предоставляемых услуг будет ограничен. Кировчане смогут обратиться для подачи документов на получение услуг соцзащиты, регистрации на портале «Умные услуги», а также регистрации, подтверждения учетной записи и восстановления пароля на сайте госуслуг. Также в офисе заявителям могут выдать все необходимые документы.

Напомним, что в Кировской области, как и во всей стране, по поручению президента в течение ближайшего полугода автоматически продлеваются соцпособия и выплаты, которые предоставляют с учетом сведений о доходах населения. Так что в МФЦ обращаться нужно только тем кировчанам, которые впервые подают документы на получение мер соцзащиты.

Записаться на прием и узнать, как получить готовые документы, жители области могут по телефону: 8 800 707 43 43.

Не стоит также забывать, что все необходимые услуги можно получить в электронном виде и круглосуточно, на сайте госуслуг. Более того, именно такая мера рекомендуется сейчас, в разгар эпидемии коронавируса. Все вопросы по работе на портале госуслуг можно задать по телефону: 8 (800) 100-70-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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