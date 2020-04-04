В Кировской области пять дней разыскивают молодого человека

4 Апр 2020 2020-04-04T14:09:00+03:00

Молодой человек пропал в конце марта. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

В последний раз его видели 31 марта

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В Кировской области ищут 20-летнего молодого человека, жителя села Шурма в Уржумском районе. Матвей Бабунь пропал 31 марта 2020 года. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт». Матвею 20 лет, рост 192 см, худощавого телосложения, волнистые темно-русые волосы, карие глаза. На момент ухода из дома парень был одет в темно-синюю куртку с рыжими рукавами, голубые джинсы, темно-зеленую вязаную шапку и темно-зеленые галоши.

Любую информацию о пропавшем волонтеры просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU