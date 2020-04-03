Кировские волонтеры доставляют продукты на дом
На время самоизоляции в Кирове заработал волонтерский штаб. Добровольцы помогут пенсионерам купить продукты, лекарства, вынести мусор и оплатить услуги ЖКХ. Также можно обратиться за дистанционной юридической и психологической помощью.
В волонтерском штабе рассказали, что только за вчерашний день они приняли 161 звонок, а добровольцами записались более 150 человек.
О помощи можно попросить по телефону горячей линии 8-800-200-34-11, 8-800-201-21-09. После заявителю позвонят из волонтерского штаба и уточнят список необходимых продуктов, срочность заказа и объем. Затем добровольцу измерят температуру и выдадут средства индивидуальной защиты.
Оплатить заказные продукты можно будет после доставки. Деньги добровольцам предоставят в штабе. Либо волонтер получает наличность от самого пожилого человека и затем идет в магазин.
Чтобы обезопасить пенсионеров от мошенников им сообщат кодовое слово, которое будет известно только ему и волонтеру. Помимо этого у каждого добровольца будет специальный бейдж.
Сейчас в волонтерском штабе продолжают набор добровольцев.
Стать волонтером может любой человек в возрасте от 18 до 50 лет без признаков ОРВИ и хронических заболеваний дыхательной системы. - рассказали в региональном штабе, - Предварительно он должен зарегистрироваться на сайте МыВместе2020.рф и пройти там дистанционное обучение.
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ИСТОЧНИК KP.RU