2020-04-01T18:39:19+03:00
Общество

В Кирове второй день ищут 78-летнюю женщину

Пенсионерка пропала 31 марта
Александр МАКАРОВ
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Женщину ищут второй день. Фото: vk.com/lizaalert_kirovЖенщину ищут второй день. Фото: vk.com/lizaalert_kirov
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщают о пропаже 78-летней Тамары Чайкиной. Вчера, 31-го марта, она ушла из дома и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшей: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы. На момент ухода из дома пенсионерка была одета в темно-зеленое пальто, светлый берет и черные сапоги. Также известно, что женщина может быть дезориентирована.

Поисковики просят тех, кто не находится на самоизоляции, внимательно смотреть на прохожих. Сейчас на улицах не так много людей и одинокая пожилая женщина может привлечь внимание. Любую информацию о пропавшей Тамаре Николаевне просят сообщать по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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