Кировские волонтеры спасли пса из овощной ямы

31 Март 2020 2020-03-31T18:50:37+03:00

Собака чуть не утонула

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В понедельник, 30 марта, кировская супружеская пара услышала жалобный лай. Они определили, что собака находится рядом с железной дорогой, около микрорайона Лянгасово. Идя на лай, неравнодушные кировчане обнаружили пса, который провалился в заброшенную овощную яму, наполненную водой.

За помощью супруги обратились к волонтерам группы «Дари добро». Девушка-волонтер спустилась в яму и обвязала собаку веревкой. Совместными усилиями пса удалось вытащить и он радостный убежал домой.

Видео операции по спасению волонтеры выложили в своей официальной группе в ВКонтакте «Дари добро».

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ИСТОЧНИК KP.RU