Кировские волонтеры спасли пса из овощной ямы
В понедельник, 30 марта, кировская супружеская пара услышала жалобный лай. Они определили, что собака находится рядом с железной дорогой, около микрорайона Лянгасово. Идя на лай, неравнодушные кировчане обнаружили пса, который провалился в заброшенную овощную яму, наполненную водой.
За помощью супруги обратились к волонтерам группы «Дари добро». Девушка-волонтер спустилась в яму и обвязала собаку веревкой. Совместными усилиями пса удалось вытащить и он радостный убежал домой.
Видео операции по спасению волонтеры выложили в своей официальной группе в ВКонтакте «Дари добро».
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ИСТОЧНИК KP.RU