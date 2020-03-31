2020-03-31T18:50:37+03:00
Общество

Кировские волонтеры спасли пса из овощной ямы

Собака чуть не утонула
Виктор Карпов
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Супруги, обнаружившие собаку, попросили помощи у волонтеров группы «Дари добро». Фото: vk.com/dari_dobro_kirovСупруги, обнаружившие собаку, попросили помощи у волонтеров группы «Дари добро». Фото: vk.com/dari_dobro_kirov
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В понедельник, 30 марта, кировская супружеская пара услышала жалобный лай. Они определили, что собака находится рядом с железной дорогой, около микрорайона Лянгасово. Идя на лай, неравнодушные кировчане обнаружили пса, который провалился в заброшенную овощную яму, наполненную водой.

За помощью супруги обратились к волонтерам группы «Дари добро». Девушка-волонтер спустилась в яму и обвязала собаку веревкой. Совместными усилиями пса удалось вытащить и он радостный убежал домой.

Видео операции по спасению волонтеры выложили в своей официальной группе в ВКонтакте «Дари добро».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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