2020-03-28T18:50:34+03:00
Происшествия

Кировчанин, устроивший смертельное ДТП, сядет на два с половиной года

Водитель встречной легковушки, в которую врезался виновник, не пережил аварии
Анастасия РОМАНОВА
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Суд признал 39-летнего водителя иномарки виновным в аварии.Суд признал 39-летнего водителя иномарки виновным в аварии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Кирово-Чепецке осудили виновника смертельного ДТП. По его неосторожности на трассе погиб человек. Об этом сообщила прокуратура Кировской области.

Авария случилась вечером 28 сентября 2019 года на трассе «Киров-Зуевка». 39-летний кировчанин за рулем «Chevrolet Cruze» выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с «двенашкой». В результате ДТП водитель встречной легковушки скончался от полученных травм.

Суд признал 39-летнего водителя иномарки виновным в аварии. Мужчина получил два с половиной года колонии-поселения с запретом садиться за руль на такой же срок. Кроме того, кировчанина обязали выплатить 600 тысяч рублей в качестве моральной компенсации отцу погибшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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