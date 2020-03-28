В Кировской области обнаружили картины известных художников

28 Март 2020 2020-03-28T12:45:26+03:00

Оставленные в начале 20 века на Вятке, спустя 100 лет они снова увидят свет

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В краеведческом музее города Советска обнаружили уникальные картины. 380 полотен начала 20 века ждали своего часа почти ровно сто лет, пока их не обнаружили в хранилище музея. Об этом рассказала группа «Мой Верхошижемский район | Верхошижемье».

В далеком 1921 году 380 картин известных художников привезли на Вятку, чтобы организовать выставку для просвещения населения. Картины простояли в Кукарке (Советске) два месяца, а после их повезли уже в другой город. Наступившая зима спутала планы, и все остались в Кукарке – и картины, и тот, кто привез их.

Об этом случае известному российскому историку искусства Андрею Сарабьянову рассказали в 2017 году, почти сто лет спустя. Загоревшись идеей проверить легенду, он отправился в Советск. В хранилище музея и впрямь нашлись уникальные полотна руки Кандинского, Фешина, Родченко, Степанова и других художников, дождавшиеся своего часа.

Выставка сейчас реконструируется и пройдет 17 сентября 2020 года. Место проведения пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU