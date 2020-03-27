Кировские следователи вычислили насильника по жвачке
15 марта на стройплощадке по улице Красной Звезды города Кирова неизвестный изнасиловал 31-летнюю девушку. Потерпевшая запомнила приметы нападавшего и обратилась в полицию. Об этом случае рассказали в областном Следкоме.
При осмотре места преступления следователи нашли жевательную резинку, которую оставил вероятный преступник. Проведенный молекулярно-генетический анализ ДНК показал, что насильником мог оказаться ранее судимый кировчанин.
Мужчину быстро нашли и задержали. Вскоре он признался в преступлении. По статье УК РФ «Изнасилование» ему грозит от трех до шести лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU