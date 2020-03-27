2020-03-27T18:18:16+03:00
Происшествия

Кировские следователи вычислили насильника по жвачке

Преступник оставил свой ДНК-след на месте преступления
Александр МАКАРОВ
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Мужчина почти сразу признался в содеянном. Фото: СУ СКР по Кировской областиМужчина почти сразу признался в содеянном. Фото: СУ СКР по Кировской области
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15 марта на стройплощадке по улице Красной Звезды города Кирова неизвестный изнасиловал 31-летнюю девушку. Потерпевшая запомнила приметы нападавшего и обратилась в полицию. Об этом случае рассказали в областном Следкоме.

При осмотре места преступления следователи нашли жевательную резинку, которую оставил вероятный преступник. Проведенный молекулярно-генетический анализ ДНК показал, что насильником мог оказаться ранее судимый кировчанин.

Мужчину быстро нашли и задержали. Вскоре он признался в преступлении. По статье УК РФ «Изнасилование» ему грозит от трех до шести лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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