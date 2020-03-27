2020-03-27T18:01:22+03:00
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Нерабочая неделя в Кирове: некоторые междугородние автобусы прекратят движение с 28 марта по 5 апреля 2020 года

На внеплановые выходные в работе общественного транспорта произойдут изменения
Анастасия РОМАНОВА
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Расписание одного из междугородних автобусов изменится, а некоторые и вовсе исчезнут на время карантина. Фото: vk.com/kirovtРасписание одного из междугородних автобусов изменится, а некоторые и вовсе исчезнут на время карантина. Фото: vk.com/kirovt
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Кировские власти наряду с жителями готовятся к наступлению нерабочей недели. Общественный транспорт, конечно, никуда не исчезнет, однако и в его работе появятся свои изменения. О грядущих временных переменах сообщили в областном Министерстве транспорта.

Так, с 28 марта по 5 апреля текущего года изменится расписание движения маршрута №103 «Кирово-Чепецк - Киров».

Новое расписание маршрута №103, введенное на время нерабочей недели. Фото: ddht.ru

Новое расписание маршрута №103, введенное на время нерабочей недели. Фото: ddht.ru

На этот же период некоторые междугородние маршруты и вовсе отменили.

Несколько рейсов с 28 марта по 5 апреля 2020 и вовсе убрали. Фото: ddht.ru

Несколько рейсов с 28 марта по 5 апреля 2020 и вовсе убрали. Фото: ddht.ru

Чтобы уточнить время отправления автобусов, региональный Минтранспорт рекомендует звонить на кировский автовокзал по телефону: 8 (8332) 41-06-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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