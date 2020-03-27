Нерабочая неделя в Кирове: некоторые междугородние автобусы прекратят движение с 28 марта по 5 апреля 2020 года
Кировские власти наряду с жителями готовятся к наступлению нерабочей недели. Общественный транспорт, конечно, никуда не исчезнет, однако и в его работе появятся свои изменения. О грядущих временных переменах сообщили в областном Министерстве транспорта.
Так, с 28 марта по 5 апреля текущего года изменится расписание движения маршрута №103 «Кирово-Чепецк - Киров».
Новое расписание маршрута №103, введенное на время нерабочей недели. Фото: ddht.ru
На этот же период некоторые междугородние маршруты и вовсе отменили.
Несколько рейсов с 28 марта по 5 апреля 2020 и вовсе убрали. Фото: ddht.ru
Чтобы уточнить время отправления автобусов, региональный Минтранспорт рекомендует звонить на кировский автовокзал по телефону: 8 (8332) 41-06-80.
ИСТОЧНИК KP.RU