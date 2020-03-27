2020-03-27T14:38:07+03:00
Общество

В последний день марта в Кирове завоют сирены

Паниковать не стоит - это просто проверка
Анастасия РОМАНОВА
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В Кирове проверят региональную систему оповещения. Фото: pixabay.comВ Кирове проверят региональную систему оповещения. Фото: pixabay.com
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31 марта в Кирове проверят региональную систему оповещения. Горожан убедительно просят не пугаться, поскольку испытание коснется не только сирен.

Как сообщает правительство региона, в городе запустят сирены, по уличным громкоговорителям, местным радиостанциям и телевизионным каналам передадут информационное сообщение.

Администрация просит соблюдать спокойствие и порядок. Напомним, что такие проверки проходят ежегодно, и причин для паники нет. В последний раз испытания системы оповещения проводили в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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