В последний день марта в Кирове завоют сирены
Паниковать не стоит - это просто проверка
В Кирове проверят региональную систему оповещения. Фото: pixabay.com
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31 марта в Кирове проверят региональную систему оповещения. Горожан убедительно просят не пугаться, поскольку испытание коснется не только сирен.
Как сообщает правительство региона, в городе запустят сирены, по уличным громкоговорителям, местным радиостанциям и телевизионным каналам передадут информационное сообщение.
Администрация просит соблюдать спокойствие и порядок. Напомним, что такие проверки проходят ежегодно, и причин для паники нет. В последний раз испытания системы оповещения проводили в сентябре 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU