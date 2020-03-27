В последний день марта в Кирове завоют сирены

27 Март 2020 2020-03-27T14:38:07+03:00

Паниковать не стоит - это просто проверка

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31 марта в Кирове проверят региональную систему оповещения. Горожан убедительно просят не пугаться, поскольку испытание коснется не только сирен.

Как сообщает правительство региона, в городе запустят сирены, по уличным громкоговорителям, местным радиостанциям и телевизионным каналам передадут информационное сообщение.

Администрация просит соблюдать спокойствие и порядок. Напомним, что такие проверки проходят ежегодно, и причин для паники нет. В последний раз испытания системы оповещения проводили в сентябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU