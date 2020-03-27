В Кирово-Чепецке демонтируют «умный» пешеходный переход

27 Март 2020 2020-03-27T11:14:55+03:00

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«Умный» пешеходный переход, который установили москвичи в Кирово-Чепецке в прошлом году, будет демонтирован. Об этом сообщает портал «Киров.Пресс». Инновационную технологию запустили в тестовом режиме, но испытание провалилось.

По задумке создателей, при появлении на переходе человека, должно было включаться сигнальное табло с надписью «Впереди пешеход!». Но из-за капризных датчиков, предупреждение загоралось как попало: вне зависимости от того, есть на дороге люди, или нет.

Провалившийся эксперимент не скажется на городском бюджете. Все затраты на изготовление, установку и демонтаж «умного» оборудования взяла на себя фирма-поставщик.

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ИСТОЧНИК KP.RU