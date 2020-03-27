В Кирово-Чепецке демонтируют «умный» пешеходный переход
«Умный» пешеходный переход, который установили москвичи в Кирово-Чепецке в прошлом году, будет демонтирован. Об этом сообщает портал «Киров.Пресс». Инновационную технологию запустили в тестовом режиме, но испытание провалилось.
По задумке создателей, при появлении на переходе человека, должно было включаться сигнальное табло с надписью «Впереди пешеход!». Но из-за капризных датчиков, предупреждение загоралось как попало: вне зависимости от того, есть на дороге люди, или нет.
Провалившийся эксперимент не скажется на городском бюджете. Все затраты на изготовление, установку и демонтаж «умного» оборудования взяла на себя фирма-поставщик.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелями интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kp@kp-kirov.ru
Телефон: 89229016635
ИСТОЧНИК KP.RU