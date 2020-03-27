2020-03-27T10:17:24+03:00
Спорт

Кировчанин завоевал золотую медаль на международном турнире по силовому жонглированию

Соревнования прошли в онлайн формате
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Кировскую область на турнире представили мастера силового жонглирования международного класса из исправительной колонии № 6 Денис Бердинских (слева) и Денис Николаев, а также их ученица - Дарья Петровская. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской областиКировскую область на турнире представили мастера силового жонглирования международного класса из исправительной колонии № 6 Денис Бердинских (слева) и Денис Николаев, а также их ученица - Дарья Петровская. Фото: предоставлено УФСИН России по Кировской области
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Сотрудник ИК-6 УФСИН России по Кировской области Денис Бердинских завоевал золотую медаль на международном турнире по силовому жонглированию.

Международный турнир «Гири в воздух 2020» в этом году впервые прошел в онлайн формате. Это связано с отменой всех спортивных мероприятий из-за распространения коронавируса. В турнире участвовали представители пяти стран - России, Бразилии, США, Венгрии и Австралии.

Честь нашей страну защищали гиревики из 11 регионов. Кировскую область на турнире представили мастера силового жонглирования международного класса из исправительной колонии № 6 Денис Бердинских и Денис Николаев, а также их ученица - Дарья Петровская.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Кировской области, в личном зачете в категории «мужчины профи» золотую медаль завоевал Денис Бердинских. У него абсолютный результат турнира - 16. 825 баллов (норматив мастера спорта международного класса - 16 баллов – Ред.).

- Конкуренция на чемпионате была очень жесткая, особенно в категории «мужчин профи», так как уровень мастерства в этой подгруппе очень высокий, - поделился Денис Бердинских.

В номинации силовое жонглирование в «двойке» сотрудники ИК-6 также вырвали победу у соперников и стали чемпионами турнира. А в номинации «смешанные двойки» дуэт Дениса Бердинских и Дарьи Петровской получил серебряные медали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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