2020-03-26T18:14:51+03:00
Происшествия

В Кировской области в двух пожарах погибли трое человек

Сейчас по обоим случаям проводят проверку
Анастасия РОМАНОВА
Поделиться:
Оба пожара, предположительно, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.Оба пожара, предположительно, произошли из-за неосторожного обращения с огнем.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кировской области устанавливают причины двух пожаров, в которых погибли трое человек. Об этом сообщает региональный Следком.

Так, 25 марта загорелся один из жилых домов в поселке Даровской. В пожаре погибли 78-летняя хозяйка жилища и ее 55-летний сын. Причиной могло стать неосторожное курение в состоянии опьянения - по предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртным.

Из-за того же фактора, предварительно, случился пожар в одной из квартир Кирово-Чепецка 19 марта. В огне пострадали трое горожан - две женщины и мужчина. Последний скончался в больнице от полученных травм, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас следователи назначили экспертизы по каждому случаю. Устанавливаются точные причины пожаров и смертей.

ВАЖНО

Областной Следственный комитет напоминает жителям региона о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем - наиболее частая причина возгораний, а источником огня может стать свеча, спичка или брошенный окурок. Помните, что пожар никогда не возникает сам по себе, и его можно предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Кировской области в двух пожарах погибли трое человек
Кировские студенты-медики помогают врачам бороться с коронавирусом
РСХБ предоставит кредитные каникулы клиентам, пострадавшим от коронавируса
В Кирове просят молодоженов перенести свадьбы
Кировэнерго предлагает потребителям воспользоваться онлайн-сервисами
В Кировской области налаживают производство дезинфицирующего средства
«Ростелеком» и «ЛитРес» открывают бесплатный доступ к 150 000 электронных книг
В Кировской области выписали двоих первых вылеченных от коронавируса пациентов
Нерабочая неделя в Кирове: все образовательные организации уходят на каникулы
Стало известно, когда в Кирове появится новый сити-менеджер
Кировчане распространяют очередной фейк на тему коронавируса
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 26 марта 2020 года: семеро подтвержденных и восемь под подозрением
Игорь Маковский: стабильная работа с ключевыми производителями в новых условиях - залог энергобезопасности регионов
«Ростелеком» не будет блокировать услуги связи малому и среднему бизнесу в случае неоплаты счета
В Кирове временно отменили прямой поезд до Нижнего Новгорода
В Кировской области запрет на массовые мероприятия продлили до особого распоряжения
Двоих кировчан с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в ближайшее время могут выписать из больницы
Коронавирус в Кировской области: семеро зараженных, пятеро под подозрением, полторы тысячи на карантине
В «Платоне» прокомментировали обращение кировских перевозчиков
Из-за коронавируса в Кирове «урезают» количество общественного транспорта
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
В Кировской области из-за коронавируса больше некуда сходить
Стало известно, в какую сумму кировчанам обойдется эвакуация и хранение автомобилей
Пожилой жительнице Вятских Полян предложили вакцину от коронавируса за 50 тысяч рублей
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечили электросетевой инфраструктурой объекты животноводства
Кировские школьники начнут учиться дистанционно с 13 апреля
Кировские дальнобойщики просят отключить систему «Платон» на время эпидемии коронавируса