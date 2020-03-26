В Кировской области в двух пожарах погибли трое человек

26 Март 2020 2020-03-26T18:14:51+03:00

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В Кировской области устанавливают причины двух пожаров, в которых погибли трое человек. Об этом сообщает региональный Следком.

Так, 25 марта загорелся один из жилых домов в поселке Даровской. В пожаре погибли 78-летняя хозяйка жилища и ее 55-летний сын. Причиной могло стать неосторожное курение в состоянии опьянения - по предварительным данным, погибшие злоупотребляли спиртным.

Из-за того же фактора, предварительно, случился пожар в одной из квартир Кирово-Чепецка 19 марта. В огне пострадали трое горожан - две женщины и мужчина. Последний скончался в больнице от полученных травм, несмотря на все усилия врачей.

Сейчас следователи назначили экспертизы по каждому случаю. Устанавливаются точные причины пожаров и смертей.

ВАЖНО

Областной Следственный комитет напоминает жителям региона о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Неосторожное обращение с огнем - наиболее частая причина возгораний, а источником огня может стать свеча, спичка или брошенный окурок. Помните, что пожар никогда не возникает сам по себе, и его можно предотвратить.

ИСТОЧНИК KP.RU