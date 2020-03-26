2020-03-26T17:31:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Кировские студенты-медики помогают врачам бороться с коронавирусом

От медицинских образовательных учреждений города в больницы отправили почти 200 учащихся
Анастасия РОМАНОВА
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Учащиеся кировских медицинских университета и колледжа добровольно вышли в помощь врачам. Фото: kirovreg.ruУчащиеся кировских медицинских университета и колледжа добровольно вышли в помощь врачам. Фото: kirovreg.ru
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Кировские студенты-медики добровольно помогают врачам городских больниц во время эпидемии. Вместе с квалифицированными специалистами они наблюдают и лечат на дому пациентов с ОРВИ, гриппом и подозрением на коронавирус, работают регистраторами и администраторами в учреждениях. Сейчас волонтерами работают 153 учащихся Кировского медуниверситета и 28 студентов медколледжа. Их распределили в «скорую», ЦРБ и другие организации, оказывающие первую помощь.

Как рассказала одна из студентов-волонтеров, их обеспечивают всеми средствами индивидуальной защиты, которые меняются после каждого посещения. По ее словам, сейчас объем работы у врачей и медсестер увеличился многократно.

Привлечение студентов-медиков к работе в первичном звене продолжится и дальше, как сообщает правительство Кировской области. Отмечается, что любой житель может облегчить работу врачей, если будет следовать правилам: вовремя сообщить о себе в случае возвращения из поездки за границу, соблюдать все необходимые меры профилактики и позаботиться о своих пожилых родственниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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