2020-03-26T15:39:53+03:00
Коронавирус Covid-19

В Кировской области налаживают производство дезинфицирующего средства

Купить его горожане смогут в середине апреля
Анастасия РОМАНОВА
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Производство планирует покрыть дефицит дезинфекторов в Кировской области.Производство планирует покрыть дефицит дезинфекторов в Кировской области.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кировской области будут производить собственное дезинфицирующее средство. Таким образом планируют покрыть дефицит этих препаратов в области. По сообщению регионального минпрома, этим займется Кировский БХЗ совместно с омутнинским предприятием «Восток». На начальной стадии компании планируют выпускать по 150 тонн средства в сутки.

Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий, вирусов и грибов. То есть, проще говоря, защищает от возбудителей опасных болезней вроде туберкулеза, чумы, сибирской язвы, «птичьего» гриппа и прочих. На производстве заверили: в середине апреля средство будет доступно покупателям. Использовать его нужно для обеззараживания воздуха и поверхностей.

По словам директора Кировского БХЗ Дмитрия Пантелеева, в первую очередь производители хотят покрыть дефицит дезинфекторов в нашем регионе, возникший из-за коронавируса. Кроме того, препаратом обеспечат всю нашу страну и несколько зарубежных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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