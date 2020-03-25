2020-03-25T19:07:30+03:00
Общество

Стало известно во сколько кировчанам обойдется эвакуация и хранение задержанного транспорта

Стоимость утвердили в Региональной службе по тарифам
Александр МАКАРОВ
Поделиться:
Эвакуацией займется КОГП «Вятавтодор»Эвакуацией займется КОГП «Вятавтодор»Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

С 24 марта в Кирове установлены тарифы на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Об этом сообщили в РСТ по Кировской области.

По результатам аукциона эвакуацией в Кирове будет заниматься КОГП «Вятавтодор». Своеобразный «прайс-лист» на это утвердила Региональная служба по тарифам. Так, перемещение задержанного транспортного средства на спецстоянку обойдется горожанам в следующие суммы:

- Мотоциклы, мопеды, легковые машины и автобусы (в том числе и с прицепами) массой до 3,5 тонны - 1435 рублей;

- Грузовые автомобили, автобусы массой более 3,5 тонны - 3004 рубля;

- Иные транспортные средства массой более 3,5 тонны - 2923 рубля.

Хранение задержанной техники на спецстоянке будет стоить:

- Мотоциклы, мопеды - 18 рублей за час;

- Легковые машины и автобусы до 3,5 тонны - 30 рублей за час;

- Грузовые автомобили, автобусы массой более 3,5 тонны - 56 рублей за один час;

- Прочие транспортные средства массой более 3,5 тонны - 88 рублей за 1 час.

Такие тарифы будут действовать до 31 декабря 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелями интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kp@kp-kirov.ru

Телефон: 89229016635

Группа Вконтакте

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двоих кировчан с подтвержденным диагнозом «коронавирус» в ближайшее время могут выписать из больницы
Коронавирус в Кировской области: семеро зараженных, пятеро под подозрением, полторы тысячи на карантине
В «Платоне» прокомментировали обращение кировских перевозчиков
Из-за коронавируса в Кирове «урезают» количество общественного транспорта
Для тех, кто дома: Wink открыл бесплатный доступ к лучшим телеканалам о театрах, музеях и концертах
В Кировской области из-за коронавируса больше некуда сходить
Стало известно во сколько кировчанам обойдется эвакуация и хранение задержанного транспорта
Пожилой жительнице Вятских Полян предложили вакцину от коронавируса за 50 тысяч рублей
Энергетики «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» обеспечили электросетевой инфраструктурой объекты животноводства
Кировские школьники начнут учиться дистанционно с 13 апреля
Кировские дальнобойщики просят отключить систему «Платон» на время эпидемии коронавируса