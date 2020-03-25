Стало известно во сколько кировчанам обойдется эвакуация и хранение задержанного транспорта
С 24 марта в Кирове установлены тарифы на эвакуацию и хранение задержанных транспортных средств. Об этом сообщили в РСТ по Кировской области.
По результатам аукциона эвакуацией в Кирове будет заниматься КОГП «Вятавтодор». Своеобразный «прайс-лист» на это утвердила Региональная служба по тарифам. Так, перемещение задержанного транспортного средства на спецстоянку обойдется горожанам в следующие суммы:
- Мотоциклы, мопеды, легковые машины и автобусы (в том числе и с прицепами) массой до 3,5 тонны - 1435 рублей;
- Грузовые автомобили, автобусы массой более 3,5 тонны - 3004 рубля;
- Иные транспортные средства массой более 3,5 тонны - 2923 рубля.
Хранение задержанной техники на спецстоянке будет стоить:
- Мотоциклы, мопеды - 18 рублей за час;
- Легковые машины и автобусы до 3,5 тонны - 30 рублей за час;
- Грузовые автомобили, автобусы массой более 3,5 тонны - 56 рублей за один час;
- Прочие транспортные средства массой более 3,5 тонны - 88 рублей за 1 час.
Такие тарифы будут действовать до 31 декабря 2022 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU