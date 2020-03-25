«Тачку на прокачку»: в Кирове парень решил разобрать чужую машину на запчасти

25 Март 2020 2020-03-25T15:28:30+03:00

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На днях у 20-летней кировчанки пропал автомобиль. Отечественная легковушка была припаркована во дворе дома по Студенческому проезду. Ее стоимость девушка оценила в 30 тысяч рублей.

Полицейские быстро вышли на угонщика. Им оказался 20-летний знакомый кировчанки. Парня задержали и на допросе он признался в своем преступлении. Оказалось, что у молодого человека есть такая машина и автомобиль приятельницы ему понадобился на запчасти. Похищенную легковушку он спрятал в своем гараже, где и приступил к разбору угнанного авто.

В отношении предприимчивого «авторазборщика» возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по статье УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба» - лишение свободы на срок до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU