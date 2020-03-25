2020-03-25T14:53:23+03:00
Происшествия

Четыре года за две жизни: в Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Пьяный водитель, угробивший двоих пассажиров, предстал перед судом
Анастасия РОМАНОВА
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Двое пассажиров легковушки не пережили аварии. Фото: vk.com/gibdd43Двое пассажиров легковушки не пережили аварии. Фото: vk.com/gibdd43
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В Кировской области вынесли приговор 41-летнему жителю Нагорского района. Мужчину признали виновным в смертельном ДТП, в котором погибло двое человек. Об этом сообщает прокуратура Кировской области.

Авария случилась 10 мая 2019 года на трассе «Слободской-Нагорск». 41-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, и машина вылетела в кювет, опрокинувшись. Последствия стали трагическими - двое пассажиров легковушки не пережили аварии. Травмы оказались несовместимы с жизнью. Позже выяснилось, что водитель «Приоры» был пьян.

Суд признал мужчину виновным, назначив ему четыре года колонии-поселения и запретив ему садиться за руль еще три года. Кроме того, он должен выплатить 200 тысяч матери одного из погибших в качестве моральной компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Четыре года за две жизни: в Кировской области вынесли приговор виновнику смертельного ДТП
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