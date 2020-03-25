«Водоканал» открыл новый офис в Кирове

25 Март 2020 2020-03-25T15:07:52+03:00

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В Кирове открылся еще один офис МУП «Водоканал». На новом месте для посетителей созданы все условия. С 25 марта офис начал работу в тестовом режиме, а полноценное функционирование начнется с 1 апреля.

Прием кировчан будут вести в порядке электронной очереди. В офисе работает касса и консультанты. Кроме того, «Водоканал» оборудовал в новом отделении колл-центр для решения всех вопросов по своей деятельности. Обратиться можно по номеру 254-888.

Для физических лиц в связи с эпидемиологической ситуацией продумали отдельную возможность оплаты услуг. Чтобы как можно меньше выходить из дома, кировчане, находящиеся в группе риска, вскоре смогут оплачивать услуги компании онлайн - через личный кабинет. Все заявления также можно будет подать в электронном виде. Кроме того, предприятие приняло решение не начислять плательщикам пени в течение двух месяцев - все из-за той же обстановки.

- За максимально короткий срок мы должны получить максимальный же объем информации, - сказал директор МУП «Водоканал» Дмитрий Ухин. - И мы справляемся с этой задачей уже сегодня.

Теперь физических и юридических лиц будут принимать по адресу: г. Киров, улица Казанская, д.24.

ИСТОЧНИК KP.RU