2020-03-24T19:06:15+03:00
Общество

Администрация решила снести самовольно построенное кафе

Заведение находилось в сквере Трудовой славы
Иван Кабанов
Поделиться:
Самовольно построенное кафе будет снесено. - admkirov.ruСамовольно построенное кафе будет снесено. - admkirov.ru
Изменить размер текста:

4 марта Арбитражный суд Кировской области вынес вердикт по кафе на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной. Заведение признали самовольной постройкой.

История с этим зданием началась в 2016 году. Тогда администрация города подписала договор с предпринимателем о размещении павильона для общественного питания.

- Однако в феврале 2019 года, - как объяснили в земельно-правовом отделе территориального управления по Октябрьскому району, - вместо нестационарного торгового объекта появилось кафе. Между тем разрешений на его возведение не выдавалось.

Кафе находилось на территории в муниципальной собственности. Поэтому суд решил, что предприниматель, нарушивший права собственника участка, должен снести свое строение за личный счет в течение двух месяцев. (ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Администрация решила снести самовольно построенное кафе
Мы в ответе за тех, кого приручили: кировчане могут помочь бездомным животным
В Нолинском районе «прилег» на крышу «Рено Логан»
28 групп в кировских детских садах закрыты на карантин
В Кирове ликвидировали несанкционированную свалку автомобилей
Кировская администрация вышла на борьбу со снегопадом
Центральный рынок будет доставлять продукты кировчанам на дом
«Россети» взяли под особый контроль надежность электроснабжения ключевых инфраструктурных и социальных объектов России
Кировчанам приглянулось место для смеющейся скульптуры
«Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Приволжском федеральном округе
В Кировской области задержали двух наркокурьеров из Средней Азии
В Кирове летом благоустроят 36 дворов
«Гордормостстрой» отремонтирует 29 тротуаров в Кирове
Смертельное ДТП в Свечинском районе: погибли два человека
В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми
Из-за коронавируса кировским школьникам продлили каникулы на три недели
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 24 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Кинотеатр «Колизей» в Кирове продолжит работу в штатном режиме
За выходные врачи проверили на коронавирус 1100 кировчан
В Кировской области проверят финансовую отчетность Фонда капремонта
Деревни Слободского района хотят присоединиться к Кирову из-за плохих условий жизни
Американка с русскими корнями ищет родственников в Богородском районе
Путевки в кировские детские сады временно прекратили выдавать
В Кирове пропал 14-летний подросток
Склоны оврага Засора в Кирове размывает вода из запущенного коллектора
Вятский государственный университет – в числе ключевых участников промышленного и социально-экономического развития региона и страны
В Кирове появится 62 безопасные и качественные автомобильные дороги