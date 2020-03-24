Администрация решила снести самовольно построенное кафе

24 Март 2020 2020-03-24T19:06:15+03:00

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4 марта Арбитражный суд Кировской области вынес вердикт по кафе на пересечении улиц Карла Маркса и Профсоюзной. Заведение признали самовольной постройкой.

История с этим зданием началась в 2016 году. Тогда администрация города подписала договор с предпринимателем о размещении павильона для общественного питания.

- Однако в феврале 2019 года, - как объяснили в земельно-правовом отделе территориального управления по Октябрьскому району, - вместо нестационарного торгового объекта появилось кафе. Между тем разрешений на его возведение не выдавалось.

Кафе находилось на территории в муниципальной собственности. Поэтому суд решил, что предприниматель, нарушивший права собственника участка, должен снести свое строение за личный счет в течение двух месяцев. (ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU