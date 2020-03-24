Мы в ответе за тех, кого приручили: кировчане могут помочь бездомным животным
Кировчане запускают очередную благотворительную акцию под названием «Помощь братьям нашим меньшим», которая начнется с 1 апреля. Цель мероприятия - поддержать приюты для бездомных животных. Помощь для питомцев принимает центр местной активности Октябрьского района.
Все неравнодушные горожане могут принести необходимое для животных. Это крупы, макаронные изделия, сухие и влажные корма для кошек и собак, различную амуницию (поводки, ошейники, намордники и т.д.) и игрушки. Также будут полезны чистые трикотажные изделия - из них для питомцев делают попоны и бандажи после стерилизации.
Принести необходимую помощь кировчане могут в центр местной активности по адресу: г. Киров, улица Дзержинского, 64. Узнать подробности можно по телефону 8-982-383-01-13.
ИСТОЧНИК KP.RU