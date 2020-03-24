2020-03-24T17:51:58+03:00
Общество

28 групп в кировских детских садах закрыты на карантин

Родители не возражают, чтобы дети посидели дома
Иван Кабанов
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В детских садах закрыто уже 28 групп. - admkirov.ruВ детских садах закрыто уже 28 групп. - admkirov.ru
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Департамент образования сообщает, что группы закрыли уже в 18 муниципальных детских садах.

- Это связано с уровнем заболеваемости детей гриппом и ОРВИ, а также с тем, что некоторые родители, учитывая эпидемиологическую ситуацию, принимают решение временно не водить ребенка в детский сад, оставляя его дома, пока мама или папа в отпуске, либо с бабушками и дедушками, - комментируют сотрудники ведомства.

Департамент напомнил родителям о том, что важно проводить уборку в квартире с дезинфицирующими средствами и соблюдать личную гигиену детей.

- Не забывайте с детьми гулять минимум 1,5 – 2 часа в день, выбирая для этого малолюдные места, - порекомендовали в департаменте образования. – А вот время для просмотра телевизора и игр на компьютере постарайтесь ограничить: и то, и другое негативно отражается на здоровье детей. Не рискуйте здоровьем своего ребенка и не подвергайте опасности заражения окружающих.

Дошкольные образовательные учреждения Кирова продолжают работать в штатном режиме. Но комплекс профилактических мер, рекомендованный Роспотребнадзором, выполняется там в соответствии с нормами. Дети ежедневно меряют температуру, а врачи — осматривают каждого ученика. Регулярное проветривание групп и обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных ламп — еще одни меры по соблюдению гигиены.

Напомним, что на сегодняшний день для посещения закрыты следующие группы:

№ 4 (2 группы) № 6 (1 группа) № 13 (1 группа), № 18 (1 группа), № 27 (1 группа) № 31 (1 группа), № 57 (3 группы), № 61 (2 группы), № 84 (1 группы), № 85 (1 группа), № 129 (1 группа), № 157 (1 группа), № 160 (1 группа), № 162 (2 группы), № 191 (1 группа), № 227 (2 группа), № 230 (5 групп), № 231 (1 группа). (ред.)

ИСТОЧНИК KP.RU

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