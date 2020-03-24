В Кирове ликвидировали несанкционированную свалку автомобилей

24 Март 2020 2020-03-24T17:44:14+03:00

Виновника уже привлекли к административной ответственности

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Кировчанин обратился в областное министерство охраны окружающей среды по поводу несанкционированной свалки на улице пер. Парковый, 18. По его сведениям, там находился строительный мусор, старые автомобили и запчасти.

Сотрудники министерства оперативно рассмотрели обращение и выехали на указанное место. Когда опасения подтвердились, в министерстве дали комментарий:

- Материалы обследования территории направили в отдел полиции, чтобы найти виновника.

Организатора свалки привлекли к административной ответственности по статье «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Свалку ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU