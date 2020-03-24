2020-03-24T17:30:35+03:00
Общество

Кировская администрация вышла на борьбу со снегопадом

Сейчас техника и люди чистят основные улицы города
Анастасия РОМАНОВА
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Сейчас ведется патрульная расчистка основных городских дорог. Фото: admkirov.ruСейчас ведется патрульная расчистка основных городских дорог. Фото: admkirov.ru
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Кировские власти неожиданно оперативно отреагировали на снегопад, поднявшийся с самого утра. На дороги в срочном порядке выгнали и людей, и технику. По отчету управления дорожной и парковой инфраструктуры, сейчас на улицах города трудится 43 спецмашины и 82 дворника. Большая часть техники - 30 единиц - обрабатывают дороги противогололедными материалами, оставшиеся 13 убирают и посыпают тротуары.

Сейчас ведут патрульную расчистку на основных магистралях города. Кировская администрация обещала начать глобальную уборку после окончания снегопада. В течение 12 часов после того, как погода утихнет, центральную часть города должны полностью очистить от последствий. Для этого в ночное время увеличат количество техники и людей.

Завтра, 25 марта, ожидается повышение температуры, и тогда, по заверениям УДПИ, при обильном таянии снега упор сделают на водоотведении. Кроме того, с остановок общественного транспорта продолжат убирать мусор и незаконную рекламу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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