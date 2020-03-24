Кировчанам приглянулось место для смеющейся скульптуры

24 Март 2020 2020-03-24T16:32:27+03:00

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Небольшая группа из двадцати кировчан наконец приблизилась к своей цели. Недавно они определились с предполагаемым местом строительства скульптуры. Увидеть ее можно будет в исторической части города – в Ирининском сквере по адресу Московская 134. Инициаторы придумали нетипичное название для своего проекта – «Восторг». Оно будет символизировать детское доверие, любовь и радость. Но сумма для реализации проекта не так мала – 510 тыс. рублей. Поэтому организаторы уже начали сбор средств для строительства и документов - для согласования объекта на градостроительном совете города.

ИСТОЧНИК KP.RU