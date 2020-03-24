2020-03-24T16:32:27+03:00
Общество

Кировчанам приглянулось место для смеющейся скульптуры

Выбор пал на Ирининский сквер
Иван Кабанов
Поделиться:
Смеющаяся скульптура будет в Ирининском сквере. - vk.comСмеющаяся скульптура будет в Ирининском сквере. - vk.com
Изменить размер текста:

Небольшая группа из двадцати кировчан наконец приблизилась к своей цели. Недавно они определились с предполагаемым местом строительства скульптуры. Увидеть ее можно будет в исторической части города – в Ирининском сквере по адресу Московская 134. Инициаторы придумали нетипичное название для своего проекта – «Восторг». Оно будет символизировать детское доверие, любовь и радость. Но сумма для реализации проекта не так мала – 510 тыс. рублей. Поэтому организаторы уже начали сбор средств для строительства и документов - для согласования объекта на градостроительном совете города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кировчанам приглянулось место для смеющейся скульптуры
«Ростелеком» озвучил статистику кибератак в Приволжском федеральном округе
В Кировской области задержали двух наркокурьеров из Средней Азии
В Кирове летом благоустроят 36 дворов
«Гордормостстрой» отремонтирует 29 тротуаров в Кирове
Смертельное ДТП в Свечинском районе: погибли два человека
В Кирове осудили воспитательницу детсада за жестокое обращение с детьми
Из-за коронавируса кировским школьникам продлили каникулы на три недели
Количество зараженных коронавирусом в Кировской области на 24 марта 2020 года: семеро подтвержденных и один под подозрением
«Ростелеком» открывает доступ к цифровому сервису образования «Лицей»
Кинотеатр «Колизей» в Кирове продолжит работу в штатном режиме
За выходные врачи проверили на коронавирус 1100 кировчан
В Кировской области проверят финансовую отчетность Фонда капремонта
Деревни Слободского района хотят присоединиться к Кирову из-за плохих условий жизни
Американка с русскими корнями ищет родственников в Богородском районе
Путевки в кировские детские сады временно прекратили выдавать
В Кирове пропал 14-летний подросток
Склоны оврага Засора в Кирове размывает вода из запущенного коллектора
Вятский государственный университет – в числе ключевых участников промышленного и социально-экономического развития региона и страны
В Кирове появится 62 безопасные и качественные автомобильные дороги