2020-03-24T10:14:07+03:00
Коронавирус Covid-19

За выходные врачи проверили на коронавирус 1100 кировчан

Все они вернулись из-за рубежа, и врачи проводили тесты на дому
Анастасия РОМАНОВА
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Всех приезжих из-за границы врачи проверяли на дому.Всех приезжих из-за границы врачи проверяли на дому.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Ситуацию с коронавирусом в Кировской области продолжает держать под контролем правительство региона. 23 марта прошло очередное собрание оперативного штаба. По отчету министра здравоохранения Андрей Черняева, за выходные дни врачи проверили на наличие новой инфекции 1100 кировчан. Все они вернулись из-за границы.

Также, по результатам собрания, теперь все приехавшие из-за рубежа горожане будут отправляться на двухнедельный обязательный карантин для предотвращения распространения болезни. Работающие кировчане смогут получить больничные листы на дому, без посещения больниц. Оформить их можно будет в электронном виде - на сайте Фонда социального страхования или через личный кабинет. Для тех кировчан, кто не умеет пользоваться интернетом, будет работать обычный порядок выписки больничных на дому.

Напоминаем, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или регистратуры поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию.

Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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