2020-03-24T09:58:59+03:00
Общество

В Кировской области проверят финансовую отчетность Фонда капремонта

Региональное правительство объявило об отборе аудитора
Алина Сашина
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Аудит покажет, насколько работа Фонда соответствовала требованиям закона. Фото: pixabay.comАудит покажет, насколько работа Фонда соответствовала требованиям закона. Фото: pixabay.com
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Деятельность некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» контролирует региональное министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Для контроля также привлекают сторонние организации.

Так, министерство объявило отбор аудиторской организации для проверки финансовой отчетности Фонда. Это покажет, насколько его работа в прошедшем году соответствовала требованиям закона.

Подробная информация о проведении конкурса размещена на официальном сайте министерства в разделе деятельность/капитальный ремонт/аудит.

Результаты аудита используют при оценке деятельности Фонда капремонта, а также для формирования предложений по повышению его финансовой устойчивости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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