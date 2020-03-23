2020-03-23T18:32:53+03:00
Общество

Деревни Слободского района хотят присоединиться к Кирову из-за плохих условий жизни

Жители считают, что им будет удобнее принадлежать областному центру
Анастасия РОМАНОВА
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Более 20 населенных пунктов Слободского района пожелали войти в состав областного центра.Более 20 населенных пунктов Слободского района пожелали войти в состав областного центра.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кировской области несколько деревень Слободского района хотят выйти из него и присоединиться к региональному центру. Сейчас набирается инициативная группа по продвижению этого проекта. Информация появилась на странице в соцсетях у представителя Вятской региональной казачьей общественной организации и предпринимателя Юрия Басманова.

По его словам, для жителей ряда деревень есть целый список факторов, которого достаточно, чтобы выйти из состава Слободского района. И на первом месте отнюдь не дальность проезда и неудобство поездок, а плохое содержание дорог и коммунальных услуг. И лишь после этого идут аргументы к расстоянию до Слободского и тяготы пути до поликлиники, больницы, администрации и прочих учреждений.

Автор поста кидает клич среди жителей аж 22 населенных пунктов. Это деревни Лубни, Балабаны, Нижние и Верхние Булдаки, Сунцовы, Кузнецы, Машкачи, Нагорены, Суворовы, Химик, Головизнины, Лесная Сказка, Никульчино, Рожки, Большие и Малые Сколотни, Баташи, Бабичи, с/о Витамин, Лесная Полянка, оздоровительный центр Неумывайкина и поселок Боровица.

Юрий намеревается собрать положительно настроенных жителей и обращаться к кировским властям с просьбой присоединиться к Первомайскому району областного центра. Сейчас он собирает мнения населения и ищет единомышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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