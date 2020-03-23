Американка с русскими корнями ищет родственников в Богородском районе
На днях сайт Богородского района Кировской области опубликовал письмо Галины Репп (Ходыревой), которая живет в Калифорнии. Женщина попросила помощи в поиске своих родных.
В письме она рассказала, что ее отец, Иван Федорович Ходырев, родился 14 октября 1915 или 1917 года в деревне Шалаево. Она находилась на территории Богородского района Кировской области. Братьев отца Галины звали Ходырев Петр Федорович и Ходырев Павел Федорович. Возможно, что у них были сестры: Антонина и Любовь. Отец русской американки работал в колхозе «Свет», а его брат, Петр Федорович, - почтальоном. У него было трое детей: дочери Тамара и Светлана и сын Борис.
Отец Галины Репп (Ходыревой). Фото: bogorodskoe43.ru
Галина Репп просит откликнуться всех, кому-либо знакомы эти имена. С полным текстом письма и контактами женщины можно ознакомиться на сайте Богородского района.
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