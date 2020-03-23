Путевки в кировские детские сады временно прекратили выдавать

23 Март 2020 2020-03-23T17:53:09+03:00

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Выдачу путевок в кировские детсады приостановили в связи с эпидемией. На пятницу 20 марта приостановили работу 17 групп в 14 учреждениях. Как сообщили в городском департаменте образования, уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в детсадах, куда выдают путевки, вырос еще больше.

Сегодня детей не приняли в 21 группе 15 городских садиков. Это 3 группы в учреждении №57, по 2 группы в детсадах №61, 162, 227 и 230 и по 1 группе в садиках №6, 13, 18, 31, 84, 85, 129, 157, 160, 191.

Со вторника, 24 марта, приостановят занятия в еще трех группах - в детсадах №27, 230, 231. Таким образом, всего временно закрыли 24 группы. И в связи с этим выдачу путевок в дошкольные образовательные учреждения на 2020-2021 годы решили пока что прекратить. Как только ситуация стабилизируется, их вновь начнут распределять.

Департамент образования подчеркнул, что все, кто должен получить направления, получат их, и дети пойдут в садики с августа. О возобновлении выдачи сообщат отдельно.

ИСТОЧНИК KP.RU