В Кирове пропал 14-летний подросток

23 Март 2020 2020-03-23T17:40:00+03:00

Его нет дома уже четыре дня

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Отряд по розыску несовершеннолетних «Первый» опубликовал информацию о пропавшем подростке. Артема Бушмелева последний раз видели 19 марта около двух часов дня. С тех пор информации о его местонахождении нет.

Приметы пропавшего: на вид 12-13 лет, рост 140 сантиметров, худощавого телосложения. У подростка светлые волосы и серо-зеленые глаза. На момент ухода он был одет в черную ветровку с желтой надписью на спине, черные штаны и темно-синие кроссовки. На голове у Артема была шапка с надписью «Nike».

Любую информацию о пропавшем поисковики просят сообщать по телефонам: 8 (800) 350-76-25, 02 или 102.

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ИСТОЧНИК KP.RU