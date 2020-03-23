В Кирово-Чепецком районе отремонтируют некоторые разбитые в «хлам» дороги
Кирово-Чепецкая прокуратура обвинила районную администрацию в плохом содержании дорог. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Речь идет о дорогах Лубягино - Радужный и Пасегово - Лянгасово. Участки, длиной более километра, находятся в ужасном состоянии. Множество ям и разрушения полотна не соответствуют требованиям техрегламента.
Ранее по этой проблеме прокурор Кирово-Чепецка уже вносил представление администрации района. Но чиновники не спешат выделять средства и искать подрядчиков для ремонта. Теперь же в адрес муниципального образования в суд ушел иск с требованиями привести дороги в нормальное состояние. Его удовлетворили и прокуратура будет контролировать устранение нарушений закона.
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ИСТОЧНИК KP.RU