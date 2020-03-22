2020-03-22T17:26:15+03:00
Происшествия

В Слободском двое мужчин украли металлическое ограждение с места прокладки труб

Их задержали бойцы росгвардии
Олег ЛЯЛИН
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Мужчин опознали по огромному железному заграждению, которое они тащили с места прокладки газопровода.Мужчин опознали по огромному железному заграждению, которое они тащили с места прокладки газопровода.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в два часа ночи в отделение полиции Слободского поступил звонок от взволнованного местного жителя. Он стал очевидцем кражи ограждения газового редуктора с места прокладки труб. Дежурный передал информацию патрулям вневедомственной охраны.

Патрулирующие территорию росгвардейцы заметили во дворе одного из домов Красноармейского района двух мужчин. Подозреваемые тащили железное ограждение размерами полтора на три метра.

После задержания выяснилось, что двое мужчин, 48 и 39 лет хотели сдать конструкцию в пункт приема металла. Задержанных передали полицейским для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Слободском двое мужчин украли металлическое ограждение с места прокладки труб
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