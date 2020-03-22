2020-03-22T16:07:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Работники Областной инфекционной больницы показали боксы, где лежат больные коронавирусом

В помещениях созданы все необходимые условия для пациентов
Олег ЛЯЛИН
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Специальные боксы оснащены всем необходимым оборудованием. Фото: скриншот из видео vk.com/gubernator_vasilievСпециальные боксы оснащены всем необходимым оборудованием. Фото: скриншот из видео vk.com/gubernator_vasiliev
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22 марта в официальном сообществе ВК губернатора нашей области Игоря Васильева появилось видео, где показали спецбоксы для инфицированных коронавирусом.

Все необходимые медикаменты, в том числе средства для дезинфекции, в большом запасе. Больница подготовила реанимации, отделение с рентгеном, отделение для лечения пациентов, чье состояние ухудшилось.

- Имеется достаточное количество дыхательной аппаратуры, для того, чтобы мы могли оказывать экстренную помощь, - рассказала одна из медработниц «инфекционки».

В больнице также есть все медикаменты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией. Они утверждены федеральным Минздравом. Мельцеровский бокс оснащен изолированным входом для пациента. К нему подъезжает машина скорой помощи, и пациент сразу оказывается в помещении, не проходя через главный входи и не контактируя с окружающими.

Сотрудники Областной инфекционной больницы показали спецбоксы для больных коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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