Кировские детсады начнут выдавать путевки с 23 марта

22 Март 2020 2020-03-22T11:44:24+03:00

Их можно получить до 13 августа

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Департамент образования опубликовал график с датами выдачи направлений в детские сады. С 23 по 26 марта путевки получат дети, родившиеся с сентября 2015 по 31 августа 2016. О дате и месте выдачи направления оповестит СМС-сообщение

В этом году будет учитываться свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства.

Дети педагогов, медработников, судебных приставов стоят в «очереди» за местом первыми.

ВАЖНО

Для уточнения информации можно обратиться в отдел дошкольного образования департамента образования по телефонам 88332-38-58-83, 35-83-06, 35-44-65.

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ИСТОЧНИК KP.RU