В Кировской области проводятся антинаркотические мероприятия

21 Март 2020 2020-03-21T13:19:29+03:00

Мероприятия по профилактике наркотиков будут продолжаться и в этом году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снизить интерес у населения к запрещенным веществам помогают спортивные и оздоровительные программы

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В Кирове состоялось заседание антинаркотической комиссии. На встрече присутствовали главы районов и муниципалитетов. Открыл встречу губернатор Кировской области Игорь Васильев. Он рассказал, что формирование здорового образа жизни у населения - приоритетная задача правительства.

Глава Шабалинского района Александр Рогожников сообщил, что за 2019 год прошло более 500 антинаркотических мероприятий. Это беседы, собрания, социальные спектакли, спортивные игры. Глава Орловского района Сергей Целищев отчитался: в районе построена спортивная площадка.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков Андрей Воронов отметил, что в 2019 году в Кировской области удалось закрыть семь сайтов, предлагавших купить запрещенные вещества.

- Проводится профилактическая работа, мероприятия по противодействию «уличной рекламе» запрещенных веществ, реализуются проекты «Безопасный интернет» и «Уличные закраски», работают волонтеры и активисты – рассказал о работе Андрей Воронов.

Директор Волго-Вятского института (филиала) университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Александр Плотников дал информацию, что в основном «на дозу» человека «подсаживает» его неформальное окружение: друзья, знакомые, интернет-ресурсы.

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ИСТОЧНИК KP.RU